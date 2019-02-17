Tff 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Fatih Karagümrükspor: 0

TFF
2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında Sivas
Belediyespor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrükspor
'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Cihan Aydın
xxx, Fatih Söyler xxx, Abdulhamit Söyler xxx
Sivas Belediyespor: Ahmet xxx, Murat xx, Eray xxx, Berkay
xxx, Güray xx (Halil İbrahim dk. 79 ?), Serkan Yavuz
xx (İbrahim dk. 66 xx), Alperen xxx, Ali xx, Kerem xx, Mustafa xx, Ömer xx ( Emrah
dk. 70 x)
Fatih Karagümrükspor: Tarık xx, Şenol xx, Youssef xx (Mehmet dk. 70 xx), Erkan xxx, Murat xx (Barış dk. 63 xx), Ufuk xx, Bilal xxx, Fatih xx, Selçuk
xx, Uğur xx, Tuğrul xx (Ahmet dk. 46 xx)
Gol: Ömer (dk. 11) (Sivas Belediyespor)
Kırmızı Kart: Selçuk (dk. 43) (Fatih Karagümrükspor)
Sarı kartlar: Ömer, Serkan Yavuz, Ahmet (Sivas Belediyespor), Erkan (Fatih Karagümrükspor) - SİVAS
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Kaynak: İHA