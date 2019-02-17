17 Şubat 2019, 15:09
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Tff 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Fatih Karagümrükspor: 0

Tff 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Fatih Karagümrükspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrükspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrükspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: Cihan Aydın xxx, Fatih Söyler xxx, Abdulhamit Söyler xxx

Sivas Belediyespor: Ahmet xxx, Murat xx, Eray xxx, Berkay xxx, Güray xx (Halil İbrahim dk. 79 ?), Serkan Yavuz xx (İbrahim dk. 66 xx), Alperen xxx, Ali xx, Kerem xx, Mustafa xx, Ömer xx ( Emrah dk. 70 x)

Fatih Karagümrükspor: Tarık xx, Şenol xx, Youssef xx (Mehmet dk. 70 xx), Erkan xxx, Murat xx (Barış dk. 63 xx), Ufuk xx, Bilal xxx, Fatih xx, Selçuk xx, Uğur xx, Tuğrul xx (Ahmet dk. 46 xx)

Gol: Ömer (dk. 11) (Sivas Belediyespor)

Kırmızı Kart: Selçuk (dk. 43) (Fatih Karagümrükspor)

Sarı kartlar: Ömer, Serkan Yavuz, Ahmet (Sivas Belediyespor), Erkan (Fatih Karagümrükspor) - SİVAS Türkiye Futbol Federasyonu,Karagümrükspor,Sivas,Fatih
Kaynak: İHA


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