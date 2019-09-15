TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Kahramanmaraşspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçında Sivas
Belediyespor sahasında Kahramanmaraşspor
ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor
Kompleksi
Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu xxx, Özcan Sultanoğlu xxx, Harun Reşit Güngör xxx
Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz xxx, Safa Yıldırım xx, Ercüment Eray Ataklı xx (Onur Erdem Günel dk. 77 x), Mustafa Aydın xx (Onur Uslucan dk. 68 x), Gencay Erten xx, Burak Asan xxx, Serkan Yavuz xx, Kerem Kaya xxx, Şevki Çınar xx (Mustafa Aydoğdu dk. 90 ?), Ömer Faruk Ermeç xxx, Fatih Çolak xx
Kahramanmaraşspor: Özkan Karabulut xxx, Hüseyin Cihan Avcu xx (Recep Türköz dk. 89 ?), Haluk Türkeri xx (Burak Can Kunt dk. 75 x), Fatih Kamacı xxx, Cerem Talha Dinçer xxx, Gökhan Payal xx, Fatih Çiplak xxx, Yusuf Emre Kasal xx, Safa Ali Memnun xxx, Rıdvan Türker xx, Abdullah Topkara xx (Gökhan Çırak dk. 65 x)
Goller: Ömer Faruk Ermeç (dk. 85) (Sivas Belediyespor), Cerem Talha Dinçer (dk. 90) (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Burak Asan, Safa Yıldırım, Gencay Erten, Hayrullah Mert Akyüz (Sivas Belediyespor), Hüseyin Cihan Avcu, Fatih Çiplak, Gökhan Payal, Gökhan Çırak (Kahramanmaraşspor) - SİVAS