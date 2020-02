TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Sakaryaspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.Stat: Muhsin YazıcıoğluHakemler: Mustafa Aydın xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Emin Barlas xxSivas Belediyespor: Barış Başkan xx, Ozan Kılıçoğlu xx, Safa Yıldırım xx, Ercüment Eray Ataklı xxx, Mustafa Aydın xx (Uğur Bulut dk. 71 x), Muhammed Mustafa Gundak xx, Abdullah Halman x (Uğur Mustafa Türk dk. 60 x), Ali Say xx, Kerem Kaya xx, Mehmet Fatih Ayık xx (Serkan Yavuz dk. 79 x), Fatih Çolak xxSakaryaspor: Oğuz Çalışkan xxx, Canberk Ömer Özdemir xx, Serkan Odabaşoğlu xx, Berk İsmail Ünsal xx, Alper Tursun xx, Hasan Bilal xxx (Abdulaziz Solmaz dk. 63 x), Onur Eriş xx (Hamza Özdemir dk. 90 ?), Sinan Özkan xx (Burak Can Kunt dk. 79 ?), Denis Taşkesen xxx, Berkay Can Demirmencioğlu xx, Ümit Yasin Arslan xxGoller: Hasan Bilal (dk. 28) (Sakaryaspor), Ercüment Eray Ataklı (dk. 90) (Sivas Belediyespor)Sarı kartlar: Kerem Kaya, Ozan Kılıçoğlu, Uğur Bulut (Sivas Belediyespor) Serkan Odabaşoğlu (Sakaryaspor) - SİVAS