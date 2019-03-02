Tff 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Tokatspor: 1

TFF
2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Sivas
Belediyespor, sahasında karşılaştığı Tokatspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: İlker Yasin
Avcı xxx, Mehmet Vargün xxx, Şenol Bektaş xxx
Sivas Belediyespor: Ahmet Üçgün xx, Murat xx, Serkay xx, Güray xx (Emre dk. 80 ?), Serkan Yavuz
xx, Alperen xx (Gökhan dk. 73 x), Ali xx, Kerem xx, Alpay xx (Eray dk. 66 x), Mustafa xx, Ömer Faruk xx
Teknik Sorumlu: Şenol Kürkçüoğlu
Tokatspor: Akın xx, Emrah
xx, Azat xx, Onur xx, Noyan xx, Ömer Kandemir
xx, Ömer Alp
Kulga xx, Anıl xx, Berat xx (Muhammet dk. 58 xx), Doğan xx (Fırat
dk. 67 xx), Ahmet xx (Enes dk. 86 ?)
Teknik Sorumlu: Hasan Akçaylı
Goller: Ali (dk. 87) (Sivas Belediyespor), Fırat
(dk. 83) (Tokatspor)
Sarı kartlar: Gökhan (Sivas Belediyespor), Ahmet, Ömer Kandemir
, Ömer Alp
Kulga (Tokatspor) - SİVAS
Muhsin Yazıcıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Sivas, Spor
Kaynak: İHA