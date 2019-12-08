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TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Bandırmaspor: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.

08.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:04TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 3 - Bandırmaspor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Belediyespor, sahasında Bandırmaspor'u 3-0 mağlup etti.

Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Hamdi Tontu xx, Boran Turhan xx

Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz xxx, Safa Yıldırım xx, Ercüment Eray Ataklı xxx, Mustafa Aydın xx, Onur Uslucan xx (Mehmet Fatih Ayık dk. 80 ?), Burak Asan xxx (Onur Erdem Günel dk. 86 ?), Serkan Yavuz xx, Osman Bayrak xx, Şevki Çınar xx, Ömer Faruk Emeç xxx (Taner Yalçın dk. 89 ?), Mete Sevinç x

Bandırmaspor: Zülfükar Özer xx, Birhan Vatansever xx, Feyyaz Belen xx (Oğulcan Şahin dk. 67 x), Sinan Akaydın xx, Adem Alkaşı xx, Abdullah Karmıl xx, Doğan Can Davas xx (Timur Kosovalı dk. 83 x), Hüseyin Bak xx, Benhur Keser xx, Ali Kucik x (Batuhan Karadeniz dk. 46 xx), Rıdvan Koçak xx

Goller: Burak Asan (dk. 15), Ömer Faruk Ermeç (dk. 47), Ercüment Eray Ataklı (dk. 82) (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Ömer Faruk Ermeç, Burak Asan, Mete Sevinç, Ercüment Eray Ataklı (Sivas Belediyespor), Ali Kucik (Bandırmaspor) - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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