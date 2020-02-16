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TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 - Ankara Demirspor: 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Ankara Demirspor'u 4-3 yendi.

16.02.2020 15:51 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:53TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 - Ankara Demirspor: 3
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Belediyespor sahasında Ankara Demirspor'u 4-3 yendi.

Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kompleksi

Hakemler: Mustafa Kürdaş Filiz xx, Ogün Kamacı xx, Efe Kurtuluş xx

Sivas Belediyespor: Barış Başkan xx, Safa Yıldırım xx (Uğur Mustafa Türk dk. 80 ?), Ercüment Eray Ataklı xxx, Mustafa Aydın xxx, Abdullah Halman xx, Gencay Erten x (Osman Bayrak dk. 73 ?), Ali Say xxx, Kerem Kaya x, Mehmet Fatih Ayık xx, Şevki Çınar x (Mustafa Gundak dk. 15 xx), Fatih Çolak xx

Ankara Demirspor: Emre Selen xx, Kamil İçer xx, Ayberk Altan xx, Hakan Turan xx, Süleyman Güneş xxx, Serdar Eylik xx, Ahmet Devret xx, Taner Koç xxx, Burak Öksüz xx, Muhammed Samed Karakoç x (Celal Çırpanlı dk. 89 ?), Mustafa Tahir Babaoğlu xxx (Barış Alper Yılmaz dk. 84 ?)

Goller: Süleyman Güneş (dk. 4), Kerem Kaya (dk. 44 k.k.), Tahir Babaoğlu (dk. 70) (Ankara Demirspor), Ahmet Devret (dk. 23 k.k.), Ali Say (dk. 35), Uğur Mustafa Türk (dk. 88), Ercüment Eray Ataklı (dk. 90) (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Safa Yıldırım, Mustafa Aydın, Kerem Kaya, Ercüment Eray Ataklı, Ali Say (Sivas Belediyespor), Samed Karakoç (Ankara Demirspor)

Kırmızı kart: Burak Öksüz (dk. 83) (Ankara Demirspor) - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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