24 Mart 2019, 16:51
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Tff 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 - Kahramanmaraşspor: 2

Tff 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 - Kahramanmaraşspor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kahramanmaraşspor'u 4-2 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kahramanmaraşspor'u 4-2 mağlup etti.

Stat: Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: Davut Çelik xxx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xxx, Murat Tuğberk Curbay xxx

Sivas Belediyespor: Serkan Demirol xxx, Murat xxx, Berkay xxx, Emre xxx, Güray x (dk. 87 Emrah ?), Serkan Yavuz xxx, Alper xx (dk. 75 Mustafa xx), Ali xxx, Kerem xxx, Alpay xx (dk. 74 Gökhan xx), Ömer Faruk xxx

Kahramanmaraşsporr: Özkan xx, Can xx, Efe xx, Yasin xx, Servan xx, Aziz xx (dk. 85 Talha ?), Lider xx (dk. 86 İbrahim ?), Oğuz xx, İsa xx, Fırat xx, Fatih xx (dk. 69 Emre xx)

Goller: Ali (dk. 29) Güray (dk. 62) Gökhan (dk. 81 ve dk. 90+3)(Sivas Belediyespor), Yasin (dk. 44) Can (dk. 67)(Kahramanmaraşspor)

Sarı kartlar: Murat, Emre, Ömer Faruk (Sivas Belediyespor) Fatih, Lider (Kahramanmarasspor) - SİVAS Serkan, Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Sivas, Spor
Kaynak: İHA



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