Tff 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 - Kahramanmaraşspor: 2

TFF
2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta maçında Sivas
Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kahramanmaraşspor
'u 4-2 mağlup etti.
Stat: Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Davut Çelik
xxx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xxx, Murat Tuğberk Curbay xxx
Sivas Belediyespor: Serkan
Demirol xxx, Murat xxx, Berkay
xxx, Emre xxx, Güray x (dk. 87 Emrah
?), Serkan Yavuz
xxx, Alper xx (dk. 75 Mustafa xx), Ali xxx, Kerem xxx, Alpay xx (dk. 74 Gökhan xx), Ömer Faruk xxx
Kahramanmaraşsporr: Özkan xx, Can xx, Efe xx, Yasin xx, Servan xx, Aziz xx (dk. 85 Talha ?), Lider xx (dk. 86 İbrahim ?), Oğuz xx, İsa xx, Fırat
xx, Fatih
xx (dk. 69 Emre xx)
Goller: Ali (dk. 29) Güray (dk. 62) Gökhan (dk. 81 ve dk. 90+3)(Sivas Belediyespor), Yasin (dk. 44) Can (dk. 67)(Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Murat, Emre, Ömer Faruk (Sivas Belediyespor) Fatih, Lider (Kahramanmarasspor) - SİVAS
Serkan, Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Sivas, Spor
Kaynak: İHA