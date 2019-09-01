Haberler» Spor» Haber

TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Hekimoğlu Trabzon: 3

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Hekimoğlu Trabzonspor'a 3-1 yenildi.

01.09.2019 22:00 TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Hekimoğlu Trabzon: 3
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Hekimoğlu Trabzonspor'a 3-1 yenildi.

Stat: Tarsus Şehir

Hakemler: Alper Oran xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Emin Barlas xx

Tarsus İdman Yurdu: Anıl xx, Yasin xxx, Samet Eker x (Emir Can dk. 66 x), Nurullah xx, Ali Yavuz xxx (Artun dk. 79 x), Yılmaz xx (Emir Kaan dk. 88 ?), Alperen xx, İbrahim xx, Yakup xx, Sefa xx, Onur xx

Hekimoğlu Trabzonspor: Bekir xx, Miraç xx, Maksut xx, Oğuzhan xxx (Taha Gür dk. 79 x), Samet Yalçın xxx, Dede xxx, Muhammet xx (Ali Aydemir dk. 66 x), Bahadır xx, Taha Balcı xx, Volkan xx, Murat Cem xx (Emrullah dk. 63 x)

Goller: Samet (dk. 40) (Tarsus İdman Yurdu), Oğuzhan (dk. 79), Dede (dk. 83), Samet Yalçın (dk. 67) (Hekimoğlu Trabzonspor)

Sarı kartlar: Nurullah, Onur (Tarsus İdman Yurdu), Volkan, Samet Yalçın, Oğuzhan, Miraç, Bahadır (Hekimoğlu Trabzonspor) - MERSİN

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Tarsus, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:04   Futbol: TFF 1. Lig
00:02   Btc türk yeni malatyaspor - aytemiz alanyaspor: 2-3
00:02   Futbol: Süper Lig'de görünüm
23:59   Fenerbahçe - Trabzonspor maçından kareler -2-
23:58   Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
23:56   Futbol: TFF 1. Lig
23:56   Süper Lig: BTC Türk Yeni Malatyaspor: 2 - Alanyaspor: 3 (Maç sonucu)