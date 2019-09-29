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TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - 1922 Konyaspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında karşılaştığı 1922 Konyaspor'u 2-1 yendi.

29.09.2019 21:03TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - 1922 Konyaspor: 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında karşılaştığı 1922 Konyaspor'u 2-1 yendi.

Stat: Tarsus Şehir

Hakemler: Burak Taşkınsoy xx, Barkın Güdü xx, Murat Erölmez xx

Tarsus İdman Yurdu: Anıl xx, Mehmet xx, Yasin xxx, Nurullah xx (Samet Eker dk. 77 x), Ali Yavuz xx (Ferhat dk. 70 x), Yılmaz Can xxx (Emir Can dk. 84 x), Erkam xx, Artun xxx, Alperen xx, Sefa xx, Onur

1922 Konyaspor : İsmet xx, Seydi xx, Recep xx, Ahmet xx, Burak xx (Celal dk. 72 x), Nurettin xx, Alpay xx, İbrahim xx (Yılmaz Kılıç dk. 84 x), Seddar xx (Samet Bulut dk. 77 x), Alper xx, Bünyamin xx

Goller: Yılmaz (dk. 4), Artun (dk. 88) (Tarsus İdman Yurdu), Burak (dk. 34) (1922 Konyaspor)

Kırmızı Kart: Alper (dk. 50) (1922 Konyaspor )

Sarı kartlar: Yasin, Artun (Tarsus İdman Yurdu), Seddar, Alpay, Yılmaz Kılıç (1922 Konyaspor) - MERSİN

Türkiye Futbol Federasyonu, Konyaspor, Tarsus, Spor

Kaynak: İHA

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