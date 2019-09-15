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TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - Sarıyer: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Sarıyer'i 2-0 yendi.

15.09.2019 21:04TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - Sarıyer: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Sarıyer'i 2-0 yendi.

Stat: Tarsus Şehir

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Ejder Yapıcı xx, Vural Gül xx

Tarsus İdman Yurdu: Anıl xx, Mehmet xx, Yasin xx (Yasin dk. 80 ?), Nurullah xx, Ali Yavuz xxx, Yılmaz xx (Emir Can dk. 68 x), Erkam xx, Artun xx (Mustafa dk. 71 x), Alperen xxx, Yakup xx, Sefa xx

Sarıyer: Kubilay xx, Şaban xx, Murat xx, Doğukan xx (Alim dk. 46 x), Okan xx, Şahin xx, İsmail xx (İsmail dk. 55 x), İlter xx, Adem xx (Bertul dk. 78 x), Bahri xx, Hikmet xx

Goller: Alperen (dk. 82), Ali Yavuz (dk. 90+1) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı kartlar: Sefa, Ekram (Tarsus İdman Yurdu), Doğukan, Bahri (Sarıyer) - MERSİN

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Yavuz, Sarıyer, Tarsus, Spor

Kaynak: İHA

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