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TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 3 - Çorum FK: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 26. hafta mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu, sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

01.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:49TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 3 - Çorum FK: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 26. hafta mücadelesinde İdman Yurdu, sahasında Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

Stat: Tarsus

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, İsmail Taygun Tasalı xx, Kadir Kantekin xx

Tarsus İdman Yurdu: Barış xxx, Mehmet Cansın xx, Ferhat xx (Yasin dk. 77 x), Nurullah xx, Ali Yavuz xxx, Mustafa xx (Erkam dk. 46 x), Artun xxx, Alperen xxx, İbrahim xx, Sefa xx (Çağrı dk. 82 ?), Onur Şirin xx

Çorum FK: Onur Tekin x, Mert x, Osman x, Kerem xx, Burak x (Nafican dk. 77 ?), Batuhan x (Mete dk. 85 ?), Muhammed xx (Volkan dk. 69 x), Mikail xx, Şaban xx, Talha x, Ertuğrul x

Goller: Ali Yavuz (dk. 66), Artun (dk. 74 ve 90+1) (Tarsus İdman Yurdu) - MERSİN

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Tarsus, Çorum, Spor

Kaynak: İHA

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1.03.2020 17:46:20