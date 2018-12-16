Tff 2. Lig: Tokatspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1

TFF
2. Lig Kırmızı Grup'un 17. haftasında, Tokatspor, sahasında Fatih Karagümrük
'e 1-0 mağlup oldu.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Fatih Kestanlıoğlu xx, Cemalettin Gündoğdular xx, Egemen Savran xx
Tokatspor: Akın İsmail xx, Emrah
xx, Azad, Bekir x (Berat Tosun
dk. 76 x), Noyan xx, Muhammed xx, Anıl
(İsa dk. 53 x), Berat x, Recep x (Barış dk. 63 x), Ramazan xx, Bilal xx
Fatih Karagümrük: Tarık xxx, Amdülhamit xxx, Fatih xxx, Yiğitcan xx, Bilal xxx, Murat xx, Ufuk xx, Selçuk
xx (Gökay dk. 89 ?), Erkan xxx, Youssef x (Ramazan dk. 76 x), Serdar x (Emir dk. 80 ?)
Yedekler: Murat Hocaoğlu
, Murat Sarıgül, Hüseyin, Gökay, Ramazan, Burak, Emir
Teknik Direktör: Atilay Canel
Goller: Erkan (dk. 33) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Anıl, Recep, Azad, İsa, Berat (Tokatspor), Youssef (Fatih Karagümrük) - TOKAT
Türkiye Futbol Federasyonu,Fatih Karagümrük,Fatih
16 Aralık 2018 Pazar 15:41