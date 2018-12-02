Tff 2. Lig: Tokatspor: 1 - Şanlıurfaspor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Burak Pekkan xx, Hüseyin Can xx, Osman Baruk xx
Tokatspor: Akın İsmail xx, Hasan x (Ramazan dk. 46 x), Emrah xx, Azad xx, Berat xx, Erhan xx, Noyan x, Anıl x, Bekir x (Barış dk. 71 x), Recep xx, Bilal xx
Şanlıurfaspor: Ömer xx, Samet xx, Aykut xx, Harun x, Oğuzhan xx, Sercan x (Benhur dk. 64 x), Mehmet x, Halil xx, Cebrail x, Fevzi xx (Selim dk. 79 x), Doğan x (Ömer dk. 56 x)
Goller: Azad (dk. 90) (Tokatspor), Fevzi (dk. 45 pen.) (Şanlıurfaspor)
Kırmızı kart: Benhur (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Bekir, Emrah (Tokatspor), Samet, Benhur, Selim, Fevzi (Şanlıurfaspor) - TOKAT
Emrah,Türkiye Futbol Federasyonu,Şanlıurfaspor
02 Aralık 2018 Pazar 15:51