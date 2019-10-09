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TFF 2. Lig: Tuzlaspor: 2 - Niğde Anadolu FK: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta müsabakasında Tuzlaspor, sahasında Niğde Anadolu FK'yı 2-0 mağlup etti.

09.10.2019 17:14TFF 2. Lig: Tuzlaspor: 2 - Niğde Anadolu FK: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta müsabakasında Tuzlaspor, sahasında Niğde Anadolu FK'yı 2-0 mağlup etti.

Stat: Tuzla Belediye

Hakemler: Burak Pakkan xx, Vural Gül xx, Çağlar Mehmet Uludağ xx

Tuzlaspor: Bayram Olgun xxx, Kemal Tokak xxx, Gökcan Kaya xxx, Bülent Uzun xx, Erdinç Pekgöz xx, Sadık Baş xx, Mehmet Özdıraz xxx (Sefa Aksoy dk. 88 ?), Gökhan Çıra xx, Muhammed Akarslan xx, Umut Sönmez x (Yasin Yener dk. 46 xxx) Murat Yılmaz xx (Göksu Türk Doğan dk. 65 x)

Niğde Anadolu FK: Muhammet Taha Tepe x, Aykut Çolakoğlu x, Şahan Akyüz xx, Mustafa Hakkı Peker xx, Recep Yemişci xx (Atalay Yıldırım dk. 70 x), Mustafa Emirhan Özyaşar xx, Atalay Gürel x (Embiya Ayyıldızlı dk. 79 x), Kadir Yurttadur xx, Berkin Taşkın xx, Metehan Yılmaz x, Enis Durak x (Altar Han dk. 59 x)

Goller: Mehmet Özdıraz (dk. 64), Sadık Baş (dk. 87) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Mehmet Özdıraz, Yasin Yener (Tuzlaspor), Aykut Çolakoğlu, Berkin Taşkın (Niğde Anadolu FK) - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Sadık Baş, Niğde, Spor

Kaynak: İHA

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