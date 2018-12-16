Tff 2. Lig: Utaş Uşakspor: 0 - Sarıyer: 1

TFF
2. Lig Beyaz Grup 17. hafta maçında Utaş Uşakspor
evinde karşılaştığı Sarıyer
'e 1-0 mağlup oldu.
Stat: 1 Eylül
Hakemler: Cihan Aydın
xx, Mahmut Gülle xx, Arif Dilmeç xx
UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın
xx, Oğuzhan Yıldırım xx, Hikmet Balioğlu
xx, Nuri Melih Mursal xx, Semih Beyaz xx, Caner Solmaz
x (Oğuzhan Kayar
dk. 63 x), Nurettin Çağlar x (Kerem Çağatay dk. 89 ?), Muhammed Rıdvan Özdemir
x (Özgen Erdem
dk. 77 x), Tayfun Pektürk
x, Emrah Uzun
x, Tayfur Emre Yılmaz
x
Sarıyer: Ali Türkan
xxx, Feyyaz Belen
x, Yaser Yıldız
xx, Nuri Fatih
Aydin xxx, Abdullah Topkara xx (Doğukan Emeksiz dk. 72 x), Özgür Çelik xx, Abdullah Karmil
xx, Hüseyin Bak
xx, Serkan Balcı
xx, Adem Koçak
xx (Hüsnü Başkurt dk. 78 x), Bertul Kocabaş
x (Kerem Çalışkan dk. 88 ?)
Goller: Nuri Fatih Aydın
(dk. 90) (Sarıyer)
Kırımızı Kart: Feyyaz Belen (dk. 73) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Rıdvan Özdemir, Oğuzhan Yıldırım (UTAŞ Uşakspor), Bertul Kocabaş (Sarıyer) - UŞAK
Oğuzhan Kayar,Türkiye Futbol Federasyonu,Sarıyer,Uşakspor
16 Aralık 2018 Pazar 19:06