Tff 2. Lig: Utaş Uşakspor: 1 - İnegölspor: 2

TFF
2. Lig Beyaz Grup 27. hafta maçında UTAŞ Uşakspor
evinde İnegölspor
'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: 1 Eylül
Hakemler: Adem Sarıtaş
xx, Yavuz Bahadır Ordu
xx, Mehmet Öcal
xx
UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın
x, Fatih Aydın
x (Semih Beyaz dk. 66 x), Hikmet Balioğlu
xx, Şemsettin Ender Kılıç
x, Ahmet Aktaş
x, Muhammed Rıdvan Özdemir
x (Oğuzhan Kayar
dk. 46 x), Özgen Erdem
x, Kerem Çağatay x, Emrah Uzun
x (Nuri Melih Mursal dk. 77 x), Tayfun Pektürk
x, Tayfur Emre Yılmaz
x
İnegölspor: Şener Özcan
xx, Gökhan Kurumuş xx, Cengiz Ötkün xxx (Ömer Faruk Taş
dk. 90 ?), Taner Yalçın
xx, Emirhan Aydoğan
xx, Osman Torun
xx, Enes Bayır xx, Volkan Altınsoy xx, Yasin Görkem Arslan xx, Fatih Üge x (Yaşar Çetin dk. 46 xx), Ahmet Hakan
Şahin xx (Selimcan Temel dk. 80 ?)
Goller: Hikmet Balioğlu (dk. 78) (UTAŞ Uşakspor) Cengiz Ötkün (dk. 45), Taner Yalçın (dk. 77 pen.) (İnegölspor)
Kırmızı kart: Gökhan Kurumuş (dk. 68) (İnegölspor)
Sarı kartlar: Tayfun Pektürk, Özgen Erdem (UTAŞ Uşakspor), Yaşar Çetin, Cengiz Ötkün, Şener Özcan, Selimcan Temel (İnegölspor) - UŞAK
Fatih, Türkiye Futbol Federasyonu, İnegölspor, Uşakspor, Spor
Kaynak: İHA