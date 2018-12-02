02 Aralık 2018, 17:41
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Tff 2. Lig: Utaş Uşakspor: 1 - Yılport Samsunspor: 2

Tff 2. Lig: Utaş Uşakspor: 1 - Yılport Samsunspor: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. hafta maçında Utaş Uşakspor evinde Yılport Samsunspor ile karşılaştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. hafta maçında Utaş Uşakspor evinde Yılport Samsunspor ile karşılaştı. Maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

Stat: 1 Eylül

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Gürcan Dönmez xx, Cengizhan Öztürk xx

UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın xx, Ahmet Aktaş x (Emrah Uzun dk. 81 x), Nuri Melih Mursal x, Şemsettin Ender Kılıç xx, Semih Beyaz xx, Oğuzhan Yıldırım x, Muhammed Rıdvan Özdemir x (Tayfur Emre Yılmaz dk. 46 xx), Nurettin Çağlar x, Tayfun Pektürk x, Oğuzhan Kayar x (Özgen Erdem dk. 66 xx), Murat Gürbüzerol x

Yılport Samsunspor: Ahmet Altın xx, Erhan Kartal xx, Nuri Terliksiz xxx, Şahin Şafakoğlu xxx, Canberk Dilaver xx, Savaş Yılmaz xx (Okan Dernek dk. 73 x), Oğuz Gürbulak xx, Enes İslam İlkin xx, İlyas Kubilay Yavuz xxx, Samet Asatekin xx (Ramazan Çevik dk. 85 ?), Bahattin Köse xx (Erhan Şentürk dk. 56 xx)

Goller: Murat Gürbüzerol (dk. 89) (UTAŞ Uşakspor), Samet Asatekin (dk. 21), Erhan Şentürk (dk. 68) (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Ahmet Aktaş (UTAŞ Uşakspor), Savaş Yılmaz (Yılport Samsunspor) - UŞAK Ahmet Aktaş,Türkiye Futbol Federasyonu,Samsunspor,Uşakspor
02 Aralık 2018 Pazar 17:41



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