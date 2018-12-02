Tff 2. Lig: Utaş Uşakspor: 1 - Yılport Samsunspor: 2

TFF
2. Lig Beyaz Grup 15. hafta maçında Utaş Uşakspor
evinde Yılport Samsunspor
ile karşılaştı. Maçı konuk ekip 2-1 kazandı.
Stat: 1 Eylül
Hakemler: Mustafa İlker Coşkun
xx, Gürcan Dönmez xx, Cengizhan Öztürk xx
UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın
xx, Ahmet Aktaş
x (Emrah Uzun
dk. 81 x), Nuri Melih Mursal x, Şemsettin Ender Kılıç
xx, Semih Beyaz xx, Oğuzhan Yıldırım x, Muhammed Rıdvan Özdemir
x (Tayfur Emre Yılmaz
dk. 46 xx), Nurettin Çağlar x, Tayfun Pektürk
x, Oğuzhan Kayar
x (Özgen Erdem
dk. 66 xx), Murat Gürbüzerol
x
Yılport Samsunspor: Ahmet Altın
xx, Erhan Kartal
xx, Nuri Terliksiz xxx, Şahin Şafakoğlu xxx, Canberk Dilaver
xx, Savaş Yılmaz
xx (Okan Dernek dk. 73 x), Oğuz Gürbulak
xx, Enes İslam İlkin xx, İlyas Kubilay Yavuz
xxx, Samet Asatekin xx (Ramazan Çevik dk. 85 ?), Bahattin Köse
xx (Erhan Şentürk
dk. 56 xx)
Goller: Murat Gürbüzerol (dk. 89) (UTAŞ Uşakspor), Samet Asatekin (dk. 21), Erhan Şentürk (dk. 68) (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Ahmet Aktaş (UTAŞ Uşakspor), Savaş Yılmaz (Yılport Samsunspor) - UŞAK
Ahmet Aktaş,Türkiye Futbol Federasyonu,Samsunspor,Uşakspor
02 Aralık 2018 Pazar 17:41