Tff 2. Lig: Utaş Uşakspor: 2 - Gümüşhanespor: 2

TFF
2. Lig Beyaz Grup 23. hafta maçında UTAŞ Uşakspor
evinde Gümüşhanespor
ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Stat: 1 Eylül
Hakemler: Ozan Bileyci xx, Mücahit Değermenci xx, Samet Özkul xx
UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın
xx, Kerem Çağatay x, Murat Gürbüzerol
x (Özgen Erdem
dk.79 ?), Emrah Uzun
xx, Oğuzhan Kayar
xx (Oğuzhan Yıldırım dk.83 ?), Fatih Aydın
xx, Tayfur Emre
Yılmaz xx, Nuri Melih Mursal xx, Muhammed Rıdvan Özdemir
xx, Semih Beyaz xx, Hikmet Balioğlu
xxx
Gümüşhanespor: Mesut Balkan
xx, Muharrem Efe xx, Enver Yıldız xx, Muharrem Doğan
xx, Mehmet Cansın
Çiçek xx, Sancar Yıldırım x (Tekin Adar dk.59 x), Mert Çakar
x (Mehmet Menderes
Önkuzu dk.58 xx), Hüseyin Altuğ Taş
xx, Ahmet Güven
x, Tuğay Adamcıl x (Hasan Kaşıkara dk.78 x), Kadir Ari xx
Goller: Emrah Uzun (pen.) (dk.4), Tayfur Emre Yılmaz
(dk. 60) (UTAŞ Uşakspor) Mehmet Menderes Önkuzu (dk.69), Kadir Ari (dk.90) (Gümüşhanespor)
Sarı kart: Kerem Çağatay, Rıdvan Özdemir (UTAŞ Uşakspor) Muharrem Efe, Kadir Ari (Gümüşhanespor) - UŞAK
Spor
Kaynak: İHA