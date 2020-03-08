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TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 - Etimesgut Belediyespor: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), evinde konuk ettiği Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

08.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:13
TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 - Etimesgut Belediyespor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), evinde konuk ettiği Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Hasan Avcı xx, Mustafa Han xx, Tolga Özcan xx

Van Spor FK: Salih Şenbaş xx, Serdar Cansu xx, Barış Gök xx, Nuri Terliksiz xx, Cenk Kaplan xx, Barış Sağır xx, Oktay Aydın xx (Osman Torun dk. 63 x), Maksut Taşkıran xx (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 90 ?), Batuhan Er xx, Tunç Murat Behram xx (Samet Cantürk dk. 63 x), Mehmet Sıddık İstemi xx

Teknik Direktör: Feyyaz Uçar

Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Göktepe xx, Hüseyin Öztürk xx, Mikail Koçak xx, Ahmet Kaan Ergün xx, Akın Akman xx, Eyüpcan Delibalta xx, İbrahim Alan xx, Alaettin Batuhan Tur xx, Okan Saraçoğlu xx (Furkan Emre Ünver dk. 64 x), Muhammet Emre Kalkan xx (Yusuf Yıldırım dk. 73 x), Kaan Yılmaz xx (Berkant Şahin Kök dk. 82 x)

Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca

Goller: Batuhan Er (Pen. dk. 28) (Van Spor FK), Eyüpcan Delibalta (dk.34), (Etimesgut Belediyespor)

Kırmızı Kartlar; Cenk Kaplan (dk. 59), (Van Spor FK), Eyüpcan Delibalta (dk. 89), (Etimesgut Belediyespor)

Sarı Kartlar: Cenk Kaplan, (Van Spor FK), Hüseyin Öztürk, Eyüpcan Delibalta, İbrahim Alan, Akın Akman, Furkan Emre Ünver, Kaan Yılmaz (Etimesgut Belediyespor) - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Etimesgut, Van, Spor
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