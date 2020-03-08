TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 - Etimesgut Belediyespor: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), evinde konuk ettiği Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
08.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:13
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), evinde konuk ettiği Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Hasan Avcı xx, Mustafa Han xx, Tolga Özcan xx
Van Spor FK: Salih Şenbaş xx, Serdar Cansu xx, Barış Gök xx, Nuri Terliksiz xx, Cenk Kaplan xx, Barış Sağır xx, Oktay Aydın xx (Osman Torun dk. 63 x), Maksut Taşkıran xx (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 90 ?), Batuhan Er xx, Tunç Murat Behram xx (Samet Cantürk dk. 63 x), Mehmet Sıddık İstemi xx
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Göktepe xx, Hüseyin Öztürk xx, Mikail Koçak xx, Ahmet Kaan Ergün xx, Akın Akman xx, Eyüpcan Delibalta xx, İbrahim Alan xx, Alaettin Batuhan Tur xx, Okan Saraçoğlu xx (Furkan Emre Ünver dk. 64 x), Muhammet Emre Kalkan xx (Yusuf Yıldırım dk. 73 x), Kaan Yılmaz xx (Berkant Şahin Kök dk. 82 x)
Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca
Goller: Batuhan Er (Pen. dk. 28) (Van Spor FK), Eyüpcan Delibalta (dk.34), (Etimesgut Belediyespor)
Kırmızı Kartlar; Cenk Kaplan (dk. 59), (Van Spor FK), Eyüpcan Delibalta (dk. 89), (Etimesgut Belediyespor)
Sarı Kartlar: Cenk Kaplan, (Van Spor FK), Hüseyin Öztürk, Eyüpcan Delibalta, İbrahim Alan, Akın Akman, Furkan Emre Ünver, Kaan Yılmaz (Etimesgut Belediyespor) - VAN
Stat: Atatürk
Hakemler: Hasan Avcı xx, Mustafa Han xx, Tolga Özcan xx
Van Spor FK: Salih Şenbaş xx, Serdar Cansu xx, Barış Gök xx, Nuri Terliksiz xx, Cenk Kaplan xx, Barış Sağır xx, Oktay Aydın xx (Osman Torun dk. 63 x), Maksut Taşkıran xx (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 90 ?), Batuhan Er xx, Tunç Murat Behram xx (Samet Cantürk dk. 63 x), Mehmet Sıddık İstemi xx
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Göktepe xx, Hüseyin Öztürk xx, Mikail Koçak xx, Ahmet Kaan Ergün xx, Akın Akman xx, Eyüpcan Delibalta xx, İbrahim Alan xx, Alaettin Batuhan Tur xx, Okan Saraçoğlu xx (Furkan Emre Ünver dk. 64 x), Muhammet Emre Kalkan xx (Yusuf Yıldırım dk. 73 x), Kaan Yılmaz xx (Berkant Şahin Kök dk. 82 x)
Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca
Goller: Batuhan Er (Pen. dk. 28) (Van Spor FK), Eyüpcan Delibalta (dk.34), (Etimesgut Belediyespor)
Kırmızı Kartlar; Cenk Kaplan (dk. 59), (Van Spor FK), Eyüpcan Delibalta (dk. 89), (Etimesgut Belediyespor)
Sarı Kartlar: Cenk Kaplan, (Van Spor FK), Hüseyin Öztürk, Eyüpcan Delibalta, İbrahim Alan, Akın Akman, Furkan Emre Ünver, Kaan Yılmaz (Etimesgut Belediyespor) - VAN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 - Etimesgut Belediyespor: 1
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Etimesgut, Van, Spor
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