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TFF 2. Lig: Van Spor FK: 2 - Bayburt Özel İdare Spor: 0

TFF 2. Ligde mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), evinde konuk ettiği Bayburt Özel İdare Spor'u 2-0 mağlup etti.

24.11.2019 15:21 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:26TFF 2. Lig: Van Spor FK: 2 - Bayburt Özel İdare Spor: 0
TFF 2. Ligde mücadele eden Kulübü (FK), evinde konuk ettiği Özel İdare Spor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Semih Kurt xx, Mehmet Kağan Bingül xx, Suat Güz xx

Van Spor FK: Asil Kaan Güler xxx, Barış Gök xxx, Samet Cantürk xxx, Yakup Demir xxx, Şerif Doğan xxx, Barış Sağır xxx, Sefa Küpeli xxx, Mehmet Sıddık İstemi xxx (Soner Birinci dk. 84 xx), Serdar Cansu xxx (İsmail Güner dk. 90+2 x), Emrah Tacir xxx(Umut Koray Öz dk. 70 xxx), Tunç Murat Behram xxx

Bayburt Özel İdare Spor: Alişan Şeker x, Erol Yükseker x, Bilal Gülden x, Haydar Deniz x (Niyazi Çolak dk. 60 x), Emre Şahin x (Burak Göksel dk. 87 x), Sinan Özkan x, Tayyib Kanarya x, Yusuf Onur Arıkan x, Azad Filiz x, Volkan Çekiç x (Alper Tursun dk. 71 x), Ethem Ercan Pülgir x

Sarı Kartlar: Yakup Demir (dk. 7), Serdar Cansu (dk. 90), Soner Birinci (dk. 90+4), (Van Spor FK), Tayyip Kanarya (dk. 31), Haydar Deniz (dk. 51), Ethem Pülgir (dk. 54), Burak Göksel (dk. 90+4) (Bayburt Özel İdare Spor)

Goller: Tunç Murat Behram (dk. 32 Pen), Serdar Cansu (dk. 56) (Van Spor FK) - VAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Bayburt, Futbol, Van, Spor

Kaynak: İHA

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