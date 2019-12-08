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TFF 2. Lig: Van Spor FK: 3 - Tuzla Spor AŞ: 0

TFF 2. Ligde mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), evinde konuk ettiği Tuzla Spor AŞ'yi 3-0 mağlup etti.

08.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:49TFF 2. Lig: Van Spor FK: 3 - Tuzla Spor AŞ: 0
TFF 2. Ligde mücadele eden Kulübü (FK), evinde konuk ettiği Spor AŞ'yi 3-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Adem Sarıtaş xx, Suha Adıyaman xx, Hüseyin Can xx

Van Spor FK: . Salih Şenbaş xxx, Barış Gök xxx, Samet Cantürk xxx (İsmail Güner 90+1?), Yakup Demir xxx, Şerif Doğan xxx (Sefa Küpeli dk. 81 xx), Oktay Aydin xxx, Barış Sağır xxx, Serdar Cansu xxx, Tunç Murat Behram xxx (Emrah Tacir dk. 69 xxx), Mehmet Sıddık İstemi xxx, Batuhan Er xxx

Teknik Sorumlu: Taner Taşkın

Tuzla Spor AŞ: Bayram Olgun x, Devrim Taşkaya x (Yasin Yener dk. 52 x), Doğan Can Otman x, Sadık Baş x, Gökcan Kaya x, Murat Türkkan x (Mustafa Emre Can dk. 61 x), Erdinç Pekgöz x, Göksu Türkdoğan x, Umut Sönmez x, Tarık Mayhoş x, Bülent Uzun x (Abdullah Halman dk. 73 x)

Teknik Sorumlu: Gürses Kılıç

Sarı Kartlar: Umut Sönmez (dk. 23-62), Bayram Olgun (dk. 41), Sadık Baş (dk. 90+1) (Tuzlaspor AŞ), Serdar Cansu (dk. 24), Samet Cantürk (dk. 59) (Van Spor FK)

Kırmızı Kart: Umut Sönmez (dk. 62)

Goller: Batuhan Er (dk. 40-89), Serdar Cansu (dk. 76) (Van Spor FK) - VAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Tuzla, Van, Spor

Kaynak: İHA

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