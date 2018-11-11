Tff 2. Lig: Yılport Samsunspor: 1 - Keçiörengücü: 2

TFF
2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında Yılport Samsunspor
, sahasında Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu
xx, Onur Tanrıverdi xx, Osman Baruk xx
Yılport Samsunspor: Ahmet Alttın x, Erhan Kartal
x, Erkam Reşmen
xx, Nuri Terliksiz x, İshak Doğan
x (Oğuz dk. 70 x), İrfan Başran x, Okan Dernek x, İlyas Yavuz
x (Muhammet dk. 46 xx), Ramazan Çevik x (Erhan Şenttürk dk. 57 x), Samet Asatekin x, Bahattin Köse
xx
Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Sertaç Çam xx, Cihan Can
xx, Erdi Dikmen
xx, Süleyman Olgun
xx, Seçkin Getbay x (Ziya dk. 76 x), Devrim Taşkaya
x (Uğurcan dk. 90+2 ?), Abdulkadir Korkut
xx, Uğur Utlu xx, Gökhan Meral
x (Burak Aydın
dk. 68 x), Taha Balcı
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Gol: Bahattin Köse (dk. 69) (Samsunspor), Taha Balcı (dk. 45+3 ve 54) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Erkam, Oğuz, Okan (Samsunspor), Taha, Devrim, Sertaç (Keçiörengücü) - SAMSUN
Türkiye Futbol Federasyonu,Samsunspor
11 Kasım 2018 Pazar 15:53