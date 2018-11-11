11 Kasım 2018, 15:53
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Tff 2. Lig: Yılport Samsunspor: 1 - Keçiörengücü: 2

Tff 2. Lig: Yılport Samsunspor: 1 - Keçiörengücü: 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Keçiörengücü’ne 2-1 yenildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xx, Onur Tanrıverdi xx, Osman Baruk xx

Yılport Samsunspor: Ahmet Alttın x, Erhan Kartal x, Erkam Reşmen xx, Nuri Terliksiz x, İshak Doğan x (Oğuz dk. 70 x), İrfan Başran x, Okan Dernek x, İlyas Yavuz x (Muhammet dk. 46 xx), Ramazan Çevik x (Erhan Şenttürk dk. 57 x), Samet Asatekin x, Bahattin Köse xx

Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Sertaç Çam xx, Cihan Can xx, Erdi Dikmen xx, Süleyman Olgun xx, Seçkin Getbay x (Ziya dk. 76 x), Devrim Taşkaya x (Uğurcan dk. 90+2 ?), Abdulkadir Korkut xx, Uğur Utlu xx, Gökhan Meral x (Burak Aydın dk. 68 x), Taha Balcı xxx

Gol: Bahattin Köse (dk. 69) (Samsunspor), Taha Balcı (dk. 45+3 ve 54) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Erkam, Oğuz, Okan (Samsunspor), Taha, Devrim, Sertaç (Keçiörengücü) - SAMSUN Türkiye Futbol Federasyonu,Samsunspor
11 Kasım 2018 Pazar 15:53



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