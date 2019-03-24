Tff 2. Lig: Yılport Samsunspor: 2 - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 0

TFF
2. Lig Beyaz Grup 28. hafta maçında Yılport Samsunspor
, sahasında karşılaştığı Niğde
Anadolu Futbol
Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Mustafa Oğuz x, Onur İçyer xx, Ahmet Deveci xx
Yılport Samsunspor: Ahmet xx, Erkam xx, Nuri Terliksiz xx, Aytaç Sulu xx, Canberk xx, Okan Dernek xx, Oğuz Gürbulak
xx, Bahattin Köse
xx(Samet dk. 76 x), Ramazan Çevik xx(Onur dk. 79 ?), İlyas Yavuz
xx (Yılmaz dk. 63 x), Abdülkadir Özden xx
Niğde Anadolu FK: Ali Yanar
x, Seydi Kayasoy x, Yusuf Arslan
x, İsmail Güven
x (İzlem dk. 46 x), Selçuk
Öztürk x (Enis dk. 76 x), Mustafa Özyaşar
xx, Olcay Turhan xx, Musa Aktaş x, Alper Duruk x (Fatih
dk. 59 x), Berkay
Görmez xx, Hamit Kulya x
Goller: Bahattin (dk.8), İlyas (dk.50) (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Aytaç (Yılport Samsunspor), Berkay (Niğde Anadolu FK) - SAMSUN
Futbol, Türkiye Futbol Federasyonu, Niğde, Samsunspor, Spor
Kaynak: İHA