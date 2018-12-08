08 Aralık 2018, 15:40
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Tff 2. Lig: Yılport Samsunspor: 4 - Manisaspor: 0

Tff 2. Lig: Yılport Samsunspor: 4 - Manisaspor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında Manisaspor’u 4-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında Manisaspor'u 4-0 mağlup etti.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Sabit Selvi xx, Turgut Evran xx, Serdar İla xx

Yılport Samsunspor: Ahmet xxx, Erhan Kartal xx, Şahin Şafakoğlu xx, Nuri Terliksiz xx, Canberk Dilaver xx, Oğuz Gürbulak x (İrfan dk. 68 x), Savaş Yılmaz xx, Samet Asatekin xxx (Enes dk. 79 x), İlyas Yavuz xx, Erhan Şentürk xxx, Bahattin Köse x (Muhammet dk. 62 xx)

Manisaspor: Zafer Görgen x, Berk Cambaz x, İlkay gül x, Ömer Buğdaycı x (Aykut dk. 90 ?), Akın Açık x (Furkan dk. 46 x), Okan Uğurlu x (Atakan dk. 62 x), Kemal Temel xx, Cevdet Varbil xx, Atilla Erel xx, Bayram Büstaç xx Fatih Uludağ xx

Goller: Erhan Şentürk (dk. 29), Samet (dk. 37), Muhammet (dk. 90+2), İlyas (dk. 90+3) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Canberk, Savaş, Muhammet (Samsunspor), Okan, Atilla (Manisaspor) - SAMSUN
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:40



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