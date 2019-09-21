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TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 5 - Tarsus İdman Yurdu: 0

0 yendi.

21.09.2019 21:07TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 5 - Tarsus İdman Yurdu: 0
0 yendi.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Hasan Avcı xx, Ahmet Şimşek xx, Hakan Betaş xx

Yılport Samsunspor : Nurullah xx, Caner xx, Yalçın xx, Gökhan Meral xx, Erkam Reşmen xx, Guido x (Ramazan dk. 34 xx), Kubilay Yavuz xxx, Gökhan Alsan xx, Ferhat x, Ahmethan x (Samet dk. 67 xx), Bahattin xxx (Atabey dk. 77 x)

Tarsus İdman Yurdu: Anıl x, Mehmet Çiçek x, Yakup x, Sefa x, Yasin x (Ferhat dk 65 x), Nurullah xx, Yılmaz Can x (Emir dk. 80 ?), Erkam Develi x, Ali Yavuz x, Artun x (Samet dk. 65 x), Alperen x

Goller: Kubilay Yavuz (dk. 8), Bahattin (dk. 44), Gökhan Alsan (dk. 58), Ramazan (dk. 82), Samet (dk. 89) (Yılport Samsunspor)

Sarı Kartlar: Guido, Ahmethan, Atabey (Yılport Samsunspor), Sefa, Yılmaz, Ferhat (Tarsus İdman Yurdu) - SAMSUN

Kubilay Yavuz, Samsunspor, Tarsus, Spor

Kaynak: İHA

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