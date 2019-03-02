Tff 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Darıca Gençlerbirliği: 0

TFF
2. Lig Kırmızı Grup'un 24. haftasındta Zonguldak
Kömürspor, sahasında Darıca Gençlerbirliği
ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Tolga Sancak xx, Sedat Yavanoğlu xx, Kenan Özcan
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Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Doğukan xx, Emre xx, Okan Duran
xx, Cömert xx (Hüseyin dk. 63 x), Berkan xx, Mustafa xx (İsmail dk. 84 ?), Turan xx, Mert xx (Tezcan dk. 81 ?), Okan Eken xx
Darıca Gençlerbirliği: Emre Gamsız xx, Ramazan xx, Salih xx, Veysel xx, Mustafa xx, Emre Alan xx, Tuncay xx, Halil İbrahim xx, Oktay xx, Ahmet xx (Muhammet dk. 72 x), M. Kızılyer
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Sarı kart: Mustafa Kaya (Darıca Gençlerbirliği) - ZONGULDAK
Kemal Köksal, Türkiye Futbol Federasyonu, Darıca Gençlerbirliği, Zonguldak, Spor
Kaynak: İHA