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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Hacettepe: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 7. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Hacettepe ile golsüz berabere kaldı.

09.10.2019 17:53TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Hacettepe: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 7. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Hacettepe ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Volkan Okur xx, Onur İçyer xx, Mustafa Onur Özgenç xx

Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Hakan xx, Atakan xx, Ramazan xx, Emre Can xx, İsmail xx (Oğuzhan dk. 82 ?), Muammer xx, Metin xx (Yiğit dk. 71 x), Onurcan xx, Mehmet xx, Görkem xx (Tezcan dk. 59 x)

Hacettepe: Burak xx, Selim xx, Metehan xx, Ömürcan xx, Alper xx, Eren xx, Volkan xx (Mustafa dk. 70 x), Çayan xx, Yağız (İhsan dk. 76 x), Serdarcan xx, Mehmet xx (Recep dk. 88 ?)

Sarı kartlar: İsmail, Onurcan, Oğuzhan, Tezcan (Zonguldak Kömürspor), Volkan (Hacettepespor) - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Onur, Kemal Köksal, Zonguldak, Spor

Kaynak: İHA

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