TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Sarıyer: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grubun 27. haftasında Zonguldak Kömürspor cezası nedeniyle seyircisiz konuk ettiği rakibi Sarıyer'le 0-0 berabere kaldı.
08.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:20
TFF 2. Lig Beyaz Grubun 27. haftasında Zonguldak Kömürspor cezası nedeniyle seyircisiz konuk ettiği rakibi Sarıyer 'le 0-0 berabere kaldı.
Stat: Devrek İlçe
Hakemler: Mustafa Aydın xx, Abdullah Uğur Sarı xx, İlker Ayten xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Cenk xx, Hakan xx, Gökhan xx, Emre Can xx, Muammer xx, Serhat xx (İsmail dk. 85 ?), Metin xx, Onurcan xx (Görkem dk. 69 xx), Yiğit xx (Berkan dk. 60 xx), Mehmet Gürkan xx
Sarıyer: Erdi xx, Şaban xx, Gökhan xx, Şahin xx, Ozan xxx, Doğukan xxx (Barış dk. 69 xx), İsmail xx (Alim dk. 78 x), Mahmut xx (Adem dk. 45 x), İlter xx, Bertul xx, Furkan xx
Kırmızı kart: Gökhan (dk. 60) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Mehmnet Gürkan (Zonguldak Kömürspor), Şaban, Bertul (Sarıyer) - ZONGULDAK
Stat: Devrek İlçe
Hakemler: Mustafa Aydın xx, Abdullah Uğur Sarı xx, İlker Ayten xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Cenk xx, Hakan xx, Gökhan xx, Emre Can xx, Muammer xx, Serhat xx (İsmail dk. 85 ?), Metin xx, Onurcan xx (Görkem dk. 69 xx), Yiğit xx (Berkan dk. 60 xx), Mehmet Gürkan xx
Sarıyer: Erdi xx, Şaban xx, Gökhan xx, Şahin xx, Ozan xxx, Doğukan xxx (Barış dk. 69 xx), İsmail xx (Alim dk. 78 x), Mahmut xx (Adem dk. 45 x), İlter xx, Bertul xx, Furkan xx
Kırmızı kart: Gökhan (dk. 60) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Mehmnet Gürkan (Zonguldak Kömürspor), Şaban, Bertul (Sarıyer) - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Sarıyer: 0
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Sarıyer, Devrek, Spor
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