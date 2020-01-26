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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Kırklarelispor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta mücadelesinde Zonguldak Kömürspor, sahasında Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti.

26.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:34TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Kırklarelispor: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta mücadelesinde Kömürspor, sahasında 'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Hakan Ülker xx, Ersin Erbay xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Cenk xx, Hakan xx, Ramazan xx, Emre Can xx, Muammer xxx (İsmail dk. 84 x), Serhat xxx (Muhammet Beşir dk. 79 xx), Metin xxx, Yiğit xxx (Görkem dk. 58 xx), Berkan xxx, Mehmet Gürkan xxxx

Kırklarelispor: İbrahim Demir xx, Davut xx, İbrahim Sürgülü xx, Serkan xx, Yusuf x, Caner xx, Emre Keleşoğlu xx (Görkem dk. 75 xx), Mert xx, Yüksel x (Deniz dk. 65 xx), Enis xx (Emre Balkı dk. 46 xx), Hacı xx

Gol: Mehmet Gürkan (dk. 32) (Zonguldak Kömürspor)

Kırmızı kart: Yusuf Çelik (dk. 90) (Kırklarelispor)

Sarı kartlar: Ramazan, Görkem (Zonguldak Kömürspor), İbrahim, Davut (Kırklarelispor) - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Zonguldak, Spor

Kaynak: İHA

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