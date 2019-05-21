21.05.2019 18:12
»»

TFF 2. Ligde Play-Off'un Adı Belli Oldu: Sakaryaspor-Karagümrük

TFF 2. Lig play-off finalinde Sarıyerspor'u saf dışı bırakan Sakaryaspor ile Manisa BBSK'yı eleyen Karagümrük karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan takım, Spor Toto 1. Lig'e yükselecek.

Spor Toto 2. Lig play-off yarı finalinde Sakaryaspor, deplasmanda Sarıyer'le 0-0 berabere kaldı ve toplamda 4-0'lık sonuçla finale yükseldi. Diğer yarı final maçında Fatih Karagümrük, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında sahasında Manisa BBSK'yı 2-0 mağlup etti ve play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu.

FİNAL MAÇI 28 MAYIS'TA

Bu sonuçların ardından TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor ile Karagümrük 28 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı kazanan takım Menemenspor ve Keçiörengücü'nün ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takım olacak.

TFF 2. Ligde Play-Off'un Adı Belli Oldu: Sakaryaspor-Karagümrük Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Spor


YORUMLAR (13)
YAŞASIN: Kastamonuspoooor!
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HIDIR: sakin olun sevgili dostlar herseyin hayırlısı ikiside türk takımı hak eden çıksın
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
UMUT YAŞAR: Ölümüne sakarya
Yayından Kaldır
0 5
Cevap yaz
BÜYÜKALTAY: 3 0 Karagümrük aldı maçı. Yazın kenara
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
CUMA PAZARLİYİZ HAFIZ: karagümrük nerenin takımı biz adapazarlıyız
Yayından Kaldır
4 4
Cevap yaz
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın