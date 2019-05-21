Tff 2'nci Lig'de Play-off Finalinin Adı Belli Oldu

TFF
2'nci Lig yarı finalinde Sarıyer
'i eleyen Sakaryaspor
ile Manisa Büyükşehir Belediyespor
'u saf dışı bırakan Fatih Karagümrük
, play-off finalinde karşı karşıya gelecek.
2'nci Lig'de yarı final rövanş karşılaşmaları, bugün saat 16.00'da oynandı. Sakaryaspor, ilk maçta kendi sahasında 4-0 mağlup ettiği Sarıyer ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını play-off finaline yazdırdı.
Fatih Karagümrük ise ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u kendi sahasında 2-0 mağlup ederek finale yükselen bir diğer takım oldu. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada penaltıdan Erkan Zengin
ve 43'üncü dakikada Çağrı Ortakaya
kaydetti.
Fatih Karagümrük ile Sakaryaspor, TFF 2'nci Lig play-off finalinde Spor Toto 1'inci Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek.
Sarıyer
, Sakaryaspor
, Türkiye Futbol Federasyonu
, Spor
Kaynak: DHA