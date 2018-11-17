17 Kasım 2018, 16:26
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Tff 3. Lig 2. Grup: Karşıyaka 0-0 Çatalcaspor

Tff 3. Lig 2. Grup: Karşıyaka 0-0 Çatalcaspor

TFF 3. Lig 2. Grup’un 13. haftasında Karşıyaka, sahasında karşılaştığı Çatalcaspor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 13. haftasında Karşıyaka, sahasında karşılaştığı Çatalcaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi xx, Burak Celep xx, Harun Pekyürek xx

Karşıyaka: Erdoğan xx, Mustafa xx, Metin xx, Onur xx (Görkem dk. 75 x), Mustafa Aşan xx, Arif xx, Harun xx (Mahir dk. 90 ?), Battal xx (Bartu dk. 83 ?), Özgür xx, Fatih xx, Hakan Kuş xx

Çatalcaspor: Okan xx, Uğur xx, Ufuk xx (Anıl dk. 90 ?), Fuat xx, Barış xx, Arif xx, Oğuz xx, Faruk xx (Ali dk 73 x), Emre xx (Deniz dk 63 x), Barış Dillioğlu xx, Kudret xx

Sarı kartlar: Metin, Arif (Karşıyaka), Ufuk (Çatalcaspor) - İZMİR Burak Celep,Mustafa Kemal Atatürk,Türkiye Futbol Federasyonu,Karşıyaka
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:26