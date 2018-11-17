Tff 3. Lig 2. Grup: Karşıyaka 0-0 Çatalcaspor

TFF
3. Lig 2. Grup'un 13. haftasında Karşıyaka
, sahasında karşılaştığı Çatalcaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi xx, Burak Celep
xx, Harun Pekyürek xx
Karşıyaka: Erdoğan xx, Mustafa xx, Metin xx, Onur xx (Görkem dk. 75 x), Mustafa Aşan
xx, Arif xx, Harun xx (Mahir dk. 90 ?), Battal xx (Bartu dk. 83 ?), Özgür xx, Fatih
xx, Hakan Kuş xx
Çatalcaspor: Okan xx, Uğur xx, Ufuk xx (Anıl dk. 90 ?), Fuat xx, Barış xx, Arif xx, Oğuz xx, Faruk xx (Ali dk 73 x), Emre xx (Deniz dk 63 x), Barış Dillioğlu xx, Kudret xx
Sarı kartlar: Metin, Arif (Karşıyaka), Ufuk (Çatalcaspor) - İZMİR
Burak Celep,Mustafa Kemal Atatürk,Türkiye Futbol Federasyonu,Karşıyaka
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:26