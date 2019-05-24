TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off: Esenler Erokspor: 1 - Van Büyükşehir Belediyespor: 2

TFF
3. Lig 2. Grup Play-Off finalinde Esenler
Erokspor ile Van Büyükşehir Belediyespor
, Eryaman
Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan Van Büyükşehir Belediyespor TFF 2. Lig'e yükseldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Arda Kardeşler
xx, Kemal Elmas
xx, Hüsnü Emre Çelimli xx
Esenler Erokspor: Mehmet Doğan
xx, Muharrem Öner xx, Sinan Morgil
xx, Efe Can
Çölbekler xx, Berat Satılmış xx, Alper Karaman
x (Halil Çelik
dk. 46 x), Şahin Fıstıkçı xx, Erhan Karayer xx, Sefa Durmuş xx (Eray Pazar dk. 75 ?), Rahmi Muhammet Akyazı
xx
Yedekler: Özgün Ali Köklü
, Hayrullah Çelik, Mustafa Emin Birinci, Emre Kars
, Sergen İlhan
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş xxx, Soner Birinci xx, Batuhan Er
xxx, Emrah
Tacir xx (Emre Toptan dk. 70 x), Serdar Cansu xx, Samet Cantürk
xx, Oktay Aydın
xx, Güney
Tutcuoğlu xx (dk.74 Umut Koray Öz ?), Barış Gök xx, Barış Sağır xx, Yakup Demir
xx (Burçak Özkanca dk. 89 ?)
Yedekler: Kadir Kahvecioğlu, Osman Berk
Kınlı, Şerif Doğan, Sedat Komi
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
Goller: Batuhan Er (dk. 13 ve 88 pen.) (Van B.B. Spor), Efe Can Çölbekler (dk. 76) (Esenler Erokspor)
Sarı Kartlar: Serdar Cansu, Güney Tutcuoğlu, Salih Şenbaş, Batuhan Er (Van B.B. Spor), Muharrem Öner, Halil Çelik, Özgün Köklü, Mehmet Doğan (Esenler Erokspor) - ANKARA
Büyükşehir Belediyespor
, Esenler
, Van
, Spor
Kaynak: İHA