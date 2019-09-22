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TFF 3. LİG 3.

TFF 3. Lig 3. Grup 4. hafta mücadelesinde Muğlaspor, deplasmanda, üçüncü haftayı lider tamamlayan Somaspor'u 3-0 mağlup etti.

22.09.2019 08:54TFF 3. LİG 3.
TFF 3. Lig 3. Grup 4. hafta mücadelesinde Muğlaspor, deplasmanda, üçüncü haftayı lider tamamlayan Somaspor'u 3-0 mağlup etti.
Ligde ilk 3 maçta 9 puan toplayan Somaspor ile 2 puanı bulunan 14. Sıradaki Muğlaspor, Soma'da karşı karşıya geldi.
Soma Atatürk Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısı, Muğlaspor'da Ramazan Özkabak'ın 13. dakikada ve Can Bölükbaşı'nın 28. dakikada penaltıdan attığı gollerle misafir takım üstünlüğü ile tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında Muğlaspor, 60. dakikada Ramazan Özkabak,'ın golü ile farkı 3'e çıkarttı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Muğlaspor mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Soma, Spor

Kaynak: AA

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