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TFF 3. Lig 3. Grup

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 15. hafta mücadelesinde Somaspor evinde, lider Karacabey Belediyespor A.Ş.'ye 1-0 mağlup oldu.

30.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:38TFF 3. Lig 3. Grup
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 15. hafta mücadelesinde Somaspor evinde, lider Belediyespor A.Ş.'ye 1-0 mağlup oldu.
Grupta 3. sırada yer alan Somaspor, lider Karacabey Belediyespor'u Soma Atatürk Stadyumu'nda konuk etti.
Mücadelenin ilk yarısını golsüz berabere tamamlanırken, Karacabey Belediyespor, 87. dakikada Abuzer Gaffar Toplu ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca konuk ekip, sahadan 3 puan ile ayrılan ekip oldu.
Somaspor'da Ali Akkuş 64. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Soma, Spor

Kaynak: AA

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