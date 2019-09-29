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TFF 3. Lig 3. Grup Nazilli Belediyespor: 3 - Altındağ Belediyespor: 1

TFF 3. lig 3. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligin 5. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Altındağ Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

29.09.2019 18:53TFF 3. Lig 3. Grup Nazilli Belediyespor: 3 - Altındağ Belediyespor: 1
TFF 3. lig 3. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligin 5. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Altındağ Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar;

Dk.4 - Karşılaşmanın geneline hakim olan ev sahibi siyah-beyazlılarda Burak, ceza yayı çizgisinden vurduğu yerden şutla takımı 1-0 öne geçiren golü attı.

Dk.20-Altındağ defansında yaşanan karambolde elle oynama sonucu kazanılan penaltıyı Sedat gole çevirdi: 2-0.

Dk.31- Altındağ defansında yaşanan karambolü değerlendiren Ufukcan'ın 20 metreden vurduğu sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

Dk.69 Barış'ın 30 metreden kullandığı direkt serbest vuruşta top kaleci Zekeriya'nın uzandığı 90'la buluştu: 3-1.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi olmazken, Nazilli ekibi 3-1'lik galibiyetle rakiplerinin mağlubiyet aldığı haftada 11 puana ulaşırken, averajla Karacabey'in önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

Stat: Nazilli

Hakemler: Ahmet Balkan, Mert Baykal *, Ozan Burak Akduman *

Nazilli Belediyespor: Zekeriya, Sinan *, Mehmet Ersavaş, Polat *, Volkan * (Dk.62 Oğuzhan *), Ufukcan *, Sedat * (Dk.84 Tayfun ?), Aziz *, Sergen *, İlyas *, Burak **

Altındağ Belediyespor: Kıvanç, Gürkan * (Dk.60 Coşkun *), Hüseyin, Uğur *, Barış *, Ahmet Buğrahan * (Dk.72 Doruk Ekin *), Emre, Yalçın Eycan *, Emrah *, Burak * (Dk.36 Fatih *), Semih *

Sarı Kart: Mehmet Ersavaş, Sergen, Zekeriya (Nazilli Belediyespor) - Uğur, Ahmet Buğrahan, Gürkan, Hüseyin, Barış, Semih (Altındağ Belediye Spor)

Kırmızı Kart: Dk.90+3 Sergen (Nazilli Belediyespor)

Goller: Dk.4 Burak, Dk.23 (P) Sedat, Dk.31 Ufukcan (Nazilli Belediyespor) - Dk.69 Barış (Altındağ Belediye Spor) - AYDIN

Türkiye Futbol Federasyonu, Altındağ, Nazilli, Spor

Kaynak: İHA

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