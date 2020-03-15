TFF 3. Lig: 52 Orduspor: 3 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 0
TFF 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında 52 Orduspor, sahasında Karbel Karaköprü Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
15.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:33
TFF 3. Lig 1. Grup'un 28. haftasında 52 Orduspor , sahasında Karbel Karaköprü Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Ordu 19 Eylül
Hakemler: Tayfun Sarı xxx, Hasan Cebeci xxx, Mustafa Burak Dilitatlı xxx
52 Orduspor: Cantuğ Temel xxx, Emre Bayrak xx (Adem Doğan dk. 50 xx), Burak Özsoy xxx (Sergen Orman dk. 61 xx), Kemal Cingirt xxx, Gürkan Arslan xxx, Muhammet Can Öztürk xxx (Kubilay Serbest dk. 79 xx), Mert Efe Çölbeyi xxx, Göksu Mutlu xxx, Yunus Şimşek xxx, Murat Kara xxx, Altan Kılıç xxx
Karbel Karaköprü Belediyespor: Erşen Çilingir x, Nuh Aşkın x, Ahmet Mumin Papaker x (Arif Bostancı dk. 64 x), Gökdeniz Varol x, Yasin Reis x (Fikret Sevilgen dk. 82 x), Umut Aslan x (Ali Sabuncu dk. 45 x), Ramiz Ok x, Bilal Hallaçlar x, Emre Okur x, Hakan Albayrak x, Ali Kemal Yükseker x
Goller: Gürkan Arslan (dk. 11 ve 81), Muhammet Can Öztürk (dk. 15) (52 Orduspor)
Sarı kartlar: Emre Bayrak (52 Orduspor Futbol Kulübü) Ali Kemal Yükseker, Arif Bostancı (Karbel Karaköprü Belediyespor) - ORDU
Stat: Ordu 19 Eylül
Hakemler: Tayfun Sarı xxx, Hasan Cebeci xxx, Mustafa Burak Dilitatlı xxx
52 Orduspor: Cantuğ Temel xxx, Emre Bayrak xx (Adem Doğan dk. 50 xx), Burak Özsoy xxx (Sergen Orman dk. 61 xx), Kemal Cingirt xxx, Gürkan Arslan xxx, Muhammet Can Öztürk xxx (Kubilay Serbest dk. 79 xx), Mert Efe Çölbeyi xxx, Göksu Mutlu xxx, Yunus Şimşek xxx, Murat Kara xxx, Altan Kılıç xxx
Karbel Karaköprü Belediyespor: Erşen Çilingir x, Nuh Aşkın x, Ahmet Mumin Papaker x (Arif Bostancı dk. 64 x), Gökdeniz Varol x, Yasin Reis x (Fikret Sevilgen dk. 82 x), Umut Aslan x (Ali Sabuncu dk. 45 x), Ramiz Ok x, Bilal Hallaçlar x, Emre Okur x, Hakan Albayrak x, Ali Kemal Yükseker x
Goller: Gürkan Arslan (dk. 11 ve 81), Muhammet Can Öztürk (dk. 15) (52 Orduspor)
Sarı kartlar: Emre Bayrak (52 Orduspor Futbol Kulübü) Ali Kemal Yükseker, Arif Bostancı (Karbel Karaköprü Belediyespor) - ORDU
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Karaköprü, Orduspor, Ordu, Spor
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