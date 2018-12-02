02 Aralık 2018, 17:19
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Tff 3. Lig Açıklaması

Tff 3. Lig Açıklaması

TFF 3. Lig 2. Grupta Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Sultanbeyli Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 2. Grupta Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Sultanbeyli Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Onur Bingöl xx, Abdurrahman Atabay xx, Caner Kurt xx

Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş xx, Soner Birinci xx, Emre Toptan xx, Serdar Cansu xx, Uğur Karakoç xx (Bilal Özhan dk. 77 x), Burçak Özkanca xx, Oktay Aydın xx (Çağrı Tekin dk. 64 xx), Güney Tutcuoğlu xxx, Şerif Doğan x (Barış Sağır dk. 46 xx), Umut Koray Öz xx, Yakup Demir xx

Teknik Direktör: Feyyaz Uçar

Sultanbeyli Belediyespor: Ertuğrul Furkan xx, Hasan Akbaş xx, Anıl Gir xx (Mehmet Arı dk. 80 x), Feyzullah Şahin Güneş xx (Uğur Adem Gezer dk. 69 xx), Celal Hanalp xx, Dursun Türk xx, Ramazan Eraslan xx, İlker Cihan xx, Bülent Kocabey xxx (Ufuk Ayaydın dk. 90+1 ?), Fatih Dalgıç xx, Hıfsullah İsmail Erdoğan xx

Teknik Direktör: Besim Durmuş

Sarı Kartlar: Ertuğrul Furkan (dk. 70), Dursun Türk (dk. 75)Uğur Adem Gezer (dk76) (Sultanbeyli Belediyespor), Soner Birinci (dk. 90+4) (Van Büyükşehir Belediyespor)

Goller: Bülent Kocabey (dk. 41) (Sultanbeyli Belediyespor), Güney Tutcuoğlu (dk. 89) (Van Büyükşehir Belediyespor) - VAN Sultanbeyli,Büyükşehir Belediyespor,Van,Türkiye Futbol Federasyonu
02 Aralık 2018 Pazar 17:19