Tff 3. Lig Açıklaması

TFF
3. Lig 2. Grupta Van Büyükşehir Belediyespor
, evinde konuk ettiği Sultanbeyli
Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Onur Bingöl
xx, Abdurrahman Atabay xx, Caner Kurt xx
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş xx, Soner Birinci xx, Emre Toptan xx, Serdar Cansu xx, Uğur Karakoç xx (Bilal Özhan dk. 77 x), Burçak Özkanca xx, Oktay Aydın
xx (Çağrı Tekin
dk. 64 xx), Güney Tutcuoğlu xxx, Şerif Doğan x (Barış Sağır dk. 46 xx), Umut Koray Öz xx, Yakup Demir
xx
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Sultanbeyli Belediyespor: Ertuğrul Furkan xx, Hasan Akbaş
xx, Anıl Gir xx (Mehmet Arı
dk. 80 x), Feyzullah Şahin Güneş xx (Uğur Adem Gezer
dk. 69 xx), Celal Hanalp xx, Dursun Türk xx, Ramazan Eraslan xx, İlker Cihan xx, Bülent Kocabey xxx (Ufuk Ayaydın dk. 90+1 ?), Fatih
Dalgıç xx, Hıfsullah İsmail Erdoğan xx
Teknik Direktör: Besim Durmuş
Sarı Kartlar: Ertuğrul Furkan (dk. 70), Dursun Türk (dk. 75)Uğur Adem Gezer (dk76) (Sultanbeyli Belediyespor), Soner Birinci (dk. 90+4) (Van Büyükşehir Belediyespor)
Goller: Bülent Kocabey (dk. 41) (Sultanbeyli Belediyespor), Güney Tutcuoğlu (dk. 89) (Van Büyükşehir Belediyespor) - VAN
Sultanbeyli,Büyükşehir Belediyespor,Van,Türkiye Futbol Federasyonu
02 Aralık 2018 Pazar 17:19