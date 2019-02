Kaynak: AA

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübünün Başkanı İsmail Özbek, geçen hafta oynanan Erzincanspor maçında tribünlerin tıklım tıklım dolu olmasına karşılık elde edilen hasılatın aynı oranda olmadığını bildirdi.Özbek, yaptığı yazılı açıklamada, sezon sonu şampiyonluk tacını elde etmek için yönetim kurulu, teknik ekip ve sahada futbolcuların ter döktüğünü belirtti.Taraftarların her zaman yanlarında olmasını beklediklerini aktaran Özbek, ellerinden gelen fedakarlığı gösteren taraftarların yanında, bir ay içinde sahalarında oynadıkları iki maçı izlemeye bilet almadan girmek isteyen ve bu girişime çanak tutan bazı zihniyetler yüzünden şevklerinin kırıldığını vurguladı.Özbek, geçen hafta oynanan Erzincanspor maçında tribünlerin tıklım tıklım dolu olmasına karşılık elde edilen hasılatın aynı oranda olmadığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:"Aldıkları kombine kartlarla stada giriş yaptıktan sonra farklı yollarla dışarıdaki beleşçi zihniyetteki insanlara ulaştırıp aynı kombine kartla stada tekrar giriş yapan kişilerin sayısının fazla olduğunu tespit ettik. Hatta bazılarının kapıdakilerle ikili ilişkileri sonucu bilet veya kombine kartsız bile maçı izledikleri belirlendi. Biz bunu engellemek için yoğun çaba sarf edeceğiz. Takım olarak ruhumuzu şampiyonluk için sahaya yansıtan ve her türlü zorluğa göğüs germeye çalışanlar olarak kim bu işlerin içine giriyor ise Bayburtspor'a ihanet ediyordur."Sahalarında 6 Mart Çarşamba günü oynayacakları Bucaspor maçında A1-A2 kombine kartlarla sadece ait olduğu tribünlere giriş yapılacağına dikkati çeken Özbek, şunları kaydetti:"B1-B2 kapılarından ise sadece biletle giriş olacaktır. Yönetim olarak bu işin sıkı takipçisi olacak hatta gerekirse bu iş içinde olanları da deşifre edeceğiz. Bir üst lig olan 2. Lig hedefimize hep birlikte her türlü zorluğa göğüs gererek ulaşacağımız inancı ile tüm taraftarlarımızdan bu işin içinde olanları uyarmaları, hatta bize bilgi vermelerini istiyoruz. Biz de yönetim olarak gereken her türlü tedbiri alacak ve bu beleşçi zihniyete 'dur' diyeceğiz."