TFF 3. Lig Açıklaması

TFF 3. Lig 3. Grup'un 9. haftasında sahasında İstanbul
ekibi Modafen'i konuk eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor 4-0 galip gelerek gruptaki ikinci galibiyetini aldı.
Yeşiltepe Spor
Kompleksi 1 nolu sahada Ahmet Ecevit'in yönettiği maçta, Yeşilyurt Belediyespor'un gollerini dakika 7'inci dakikada Erhan Gözetlik, 53'üncü dakikada penaltıdan Mustafa Pınar, 61'inci dakikada Vedat Erçin, 68'de ise Alpay Aldemir kaydetti.
Konuk takım Modafen 31'inci dakikada bir penaltı vuruşunda sonuç alamadı.
Aldığı galibiyetle gruptaki ikinci galibiyetini alan Yeşilyurt Belediyespor 6 puana ulaştı.
Turuncu yeşilliler ligin 10. haftasında deplasmanda Halide Edip Adıvar ile karşılşacak. - MALATYA