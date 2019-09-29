TFF 3. Lig: Cizrespor: 3 - Elazığ Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Cizrespor
sahasında Elazığ Belediyespor'u 3-0 yendi.
Stat: Hamit Özalp
Hakemler: Aykut Sergin xx, Süleyman Yavaoğlu xx, Özgür Tolga Özcan xx
Cizrespor: Mahmut Demirgan xxx, Fatih Şen xx (Rıdvan Coşkun dk. 67 xx), Evren Horozal xx, Doğan Seçkin Şavkin xx (Mehmet Bayram dk. 46 x), Ercan Çapar xxx, Gökhan Dinler xx, Umut Dilek xxx, Mert Yıldırım xx (Mehmet Albayrak dk. 74 x), Şemsettin Ender Kılıç xxx, Murat Akçay xx, Taner Gürsoy xxx
Elazığ Belediyespor: Engin Olgun x, Can Morgül x, Burak Keskin x, Muhammet Can Öztürk x, Serhan Yılmaz x, Arif Şahin x, Emre Bayram x (Cenk Cengiz dk. 56 x), Tuncay Fındıkçı x, Metehan Andaç Özlü x (Gökhan Aydaş dk. 82 ?), Samet Aydın x (Burak Altıngök dk. 46 x), Burak Kavlak x
Goller: Umut Dilek (dk. 4), Ercan Çapar (dk. 6), Taner Gürsoy (dk. 53) (Cizrespor)
Kırmızı kartlar: Arif Şahin (dk. 43), Burak Kavlak (dk. 45) (Elazığ Belediyespor)
Sarı kartlar: Fatih Şen, Mahmut Demirgan, Murat Akçay, Mert Yıldırım, Doğan Seçkin Şavkin (Cizrespor), Burak Keskin, Emre Bayram, Can Morgül, Cenk Cengiz (Elazığ Belediyespor) - ŞIRNAK