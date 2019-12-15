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TFF 3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Nevşehir Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup'un 17. haftasında Darıca Gençlerbirliği, sahasında Nevşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

15.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:26TFF 3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Nevşehir Belediyespor: 0
TFF 3. Lig 3. Grup'un 17. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Darıca İlçe

Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Erol Ernek xx, Özgür Tolga Özcan xx

Darıca Gençlerbirliği: Hasan Göksu xx, Mahmuthan Samet Acar xx, Berat Eyüpoğlu x (Emre Alan dk. 46 xxx), Ahmet Özer xx (İbrahim Çağrı Oğuz dk. 68 xx), Onuray Köse xxx, Selman Sevinç xx, Metin Güler xxx, Ferhat Çoban xxx, Ahmet Kutluer xx (Nebi Tiryakioğlu dk. 71 xx), Atakan Aybastı xx, Hüseyin Seğiyli x

Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan xx, İlker Günaslan xx, Muhammet Ali Kurt xxx, Youssef Yeşilmen xx (Turgay Yıldırım dk. 90+2 ?), Emre Gemici xx (Emre Fırtına dk. 77 xx), Onur Ural xx, Alper Yener xx, Savaş Yılmaz xx (Muhammet Emin Balcılar dk. 83 ?), Yasin Dülger xxx, Oktay Gümüş xx, Okan Duran xx

Sarı kartlar: Emre Alan, Ferhat Çoban (Darıca Gençlerbirliği) - KOCAELİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Darıca Gençlerbirliği, Nevşehir, Darıca, Spor

Kaynak: İHA

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