TFF 3. Lig'de Kızılcabölükspor-52 Orduspor arasındaki 22. hafta erteleme maçı yarın oynanacak
TFF 3. Lig'de Kızılcabölükspor-52 Orduspor arasındaki 22. hafta erteleme karşılaşması, yarın yapılacak.
10.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:40
TFF 3. Lig'de Kızılcabölükspor-52 Orduspor arasındaki 22. hafta erteleme karşılaşması, yarın yapılacak.
Kızılcabölük Semt Sahası'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Sabit Selvi yönetecek.
İki takım arasındaki karşılaşma, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti.
Kızılcabölük Semt Sahası'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Sabit Selvi yönetecek.
İki takım arasındaki karşılaşma, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :TFF 3. Lig'de Kızılcabölükspor-52 Orduspor arasındaki 22. hafta erteleme maçı yarın oynanacak
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Orduspor, Spor
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