Tff 3. Lig: Diyarbekirspor: 0- Bayburt İöi: 2

Kaynak: İHA

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Bayburt İl Özel İdare'ye sahasında 2-0 mağlup oldu.Stat: Yeni DiyarbakırHakemler: Erdoğan Özkaya xx, Sinan Ertiğü xx, Alican Uz xxDiyarbekirspor: Ramazan Evren Üstündağ xx, Faruk Yaldıran xx, Osman Bayrak xx, Gökhan Köseoğlu xx, Fahri Küçükkurt xx, Sedat Dursun xx, Salih Sefercik x (Dk. 46 Taner Çekiç xx), Mustafa Aydoğdu xx (Dk. 71 Serhat Zübeyr Koruk x), Raşit Sevindir xx, Aytaç Deniz x (Dk. 46 Hakan Yağmurkaya x), Aykut Çift xxBayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor: Alişan Şeker xx, Erol Yüksek xx, Ali Kemal Yükseker xx, Selçuk Kaban xx, Serdar Eylik xx (Dk. 76 Emre Bayram x), Haydar Deniz xxx, Yusuf Onur Arıkan xx, Emre Hasan Balcı xx (Dk. 59 Okan Şahingöz x), Feyyaz Aydil xxx, Volkan Çekiç xx, İsmet Kavuştu xxGoller: Dk. 8 Haydar Deniz, Dk. 25 Feyyaz Aydil (Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor)Sarı kartlar: Dk. 44 Faruk Yaldıran, Dk. 66 Taner Çekiç (Diyarbekirspor), Dk. 22 Emre Hasan Balcı, Dk. 71 Feyyaz Aydil (Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor) - DİYARBAKIR