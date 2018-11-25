25 Kasım 2018, 17:01
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Tff 3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Ankara Adliyespor: 1

Tff 3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Ankara Adliyespor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Ankara Adliyespor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Ankara Adliyespor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Stat: Seyrantepe

Hakemler: Serhad Ürkmez xx, Mücahid Adem Çelebi xx, Uğur Aydoğdu xx

Diyarbekirspor: Gökhan Yenigün xx, Saffet Gurur Yazar xx, Emre Tosun xx, Özgür Kedikli xx, Sedat Dursun xx (Selman Sevinç dk. 77 x), Umut Dilek xx, Gökhan Köseoğlu xx, Mustafa Aydoğdu xx (Tolga Şahin dk. 65 x), Fikret Topaloğlu xx, Aykut Çift xx, Gökhan Ünver xx (Emre Pehlivan dk. 55 x)

Ankara Adliyespor: Sercan Yılmaz xx, Fatih Somuncu xx, Veli Ortakcı xx, Cevher Toktaş xx, Deniz Keskin xx, Gökhan Berkay Yıldız x ( (Serkan Şirin dk. 46 x) Mert Günay dk. 90 ?), Göktuğ Uzunoğlu xx, Erol Can Akdağ xx, Mustafa Serkan Koparan xx, Aykut Çakay xx, Ali Aydemir xx (Osman Doğru dk. 83 ?)

Goller: Umut Dilek (dk. 6) (Diyarbekirspor), Serkan Şirin (dk. 51) (Ankara Adliyespor)

Sarı kartlar: Saffet Gurur Yazar, Umut Dilek, Emre Tosun, Özgür Kedikli (Diyarbekirspor) - DİYARBAKIR Emre Tosun,Saffet Gurur,Türkiye Futbol Federasyonu,Ankara
25 Kasım 2018 Pazar 17:01



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