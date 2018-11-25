Tff 3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Ankara Adliyespor: 1

TFF
3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Ankara
Adliyespor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
Stat: Seyrantepe
Hakemler: Serhad Ürkmez
xx, Mücahid Adem Çelebi
xx, Uğur Aydoğdu xx
Diyarbekirspor: Gökhan Yenigün xx, Saffet Gurur
Yazar xx, Emre Tosun
xx, Özgür Kedikli xx, Sedat Dursun xx (Selman Sevinç dk. 77 x), Umut Dilek xx, Gökhan Köseoğlu
xx, Mustafa Aydoğdu
xx (Tolga Şahin
dk. 65 x), Fikret Topaloğlu xx, Aykut Çift xx, Gökhan Ünver xx (Emre Pehlivan dk. 55 x)
Ankara Adliyespor: Sercan Yılmaz xx, Fatih
Somuncu xx, Veli Ortakcı xx, Cevher Toktaş xx, Deniz Keskin
xx, Gökhan Berkay
Yıldız x ( (Serkan Şirin
dk. 46 x) Mert Günay dk. 90 ?), Göktuğ Uzunoğlu xx, Erol Can Akdağ
xx, Mustafa Serkan
Koparan xx, Aykut Çakay xx, Ali Aydemir
xx (Osman Doğru
dk. 83 ?)
Goller: Umut Dilek (dk. 6) (Diyarbekirspor), Serkan Şirin (dk. 51) (Ankara Adliyespor)
Sarı kartlar: Saffet Gurur Yazar, Umut Dilek, Emre Tosun, Özgür Kedikli (Diyarbekirspor) - DİYARBAKIR
Emre Tosun,Saffet Gurur,Türkiye Futbol Federasyonu,Ankara
25 Kasım 2018 Pazar 17:01