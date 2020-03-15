TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 0 - Karşıyaka: 0
TFF 3. Lig 2. Grup'un 28. haftasında Elazığ Belediyespor, sahasında Karşıyaka ile 0-0 berabere kaldı.
15.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:03
TFF 3. Lig 2. Grup'un 28. haftasında Elazığ Belediyespor, sahasında Karşıyaka ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Gençlik Merkezi
Hakemler: Yücel Büyük xx, Yiğit Çam xx, Esma Aydın xx
Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya xxx, Can Morgül xx, Burak Keskin xx, Hayrettin Cengiz xx, Ferhat Canlı xx (Batuhan dk. 82 ?), Enver Abdullah Filiz xx, Oktay Pop xx, Tuncay Fındıkcı xx, Metehan Andaç Özlü xx (Ömer dk. 88 ?), Furkan Yiğit xx, Semih Ekmen xx (Cenk dk. 78 x)
Karşıyaka: Erdoğan Açar xx, Cenk Özbey xx, Mustafa Aşan xx, Doğukan İnci xx, Hakan Kuş xx, Mustafa Değirmenci xx, Namık Barış Çelik xx (Battal dk. 87 ?), Metin Peker xx, Onur Kıntaş xx, Özgür Güler x (Harun dk. 72 x), Muhammet Fatih Öztekin xx
Sarı Kartlar: Tuncay, Engin (Elazığ Belediyespor), Onur, Harun (Karşıyaka) - ELAZIĞ
Stat: Gençlik Merkezi
Hakemler: Yücel Büyük xx, Yiğit Çam xx, Esma Aydın xx
Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya xxx, Can Morgül xx, Burak Keskin xx, Hayrettin Cengiz xx, Ferhat Canlı xx (Batuhan dk. 82 ?), Enver Abdullah Filiz xx, Oktay Pop xx, Tuncay Fındıkcı xx, Metehan Andaç Özlü xx (Ömer dk. 88 ?), Furkan Yiğit xx, Semih Ekmen xx (Cenk dk. 78 x)
Karşıyaka: Erdoğan Açar xx, Cenk Özbey xx, Mustafa Aşan xx, Doğukan İnci xx, Hakan Kuş xx, Mustafa Değirmenci xx, Namık Barış Çelik xx (Battal dk. 87 ?), Metin Peker xx, Onur Kıntaş xx, Özgür Güler x (Harun dk. 72 x), Muhammet Fatih Öztekin xx
Sarı Kartlar: Tuncay, Engin (Elazığ Belediyespor), Onur, Harun (Karşıyaka) - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Karşıyaka, Aydın, Spor
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