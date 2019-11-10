Haberler » Spor » TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Erbaaspor: 1 - Spor

TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Erbaaspor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup'un 12. haftasında Elazığ Belediyespor, evinde Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı.

10.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:13TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Erbaaspor: 1
TFF 3. Lig 2. Grup'un 12. haftasında Elazığ Belediyespor, evinde Erbaaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Gençlik Merkezi

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Fatih Pazı xx, Nurettin Taşkesen xx

Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Can Morgül xx, Burak Keskin xx, Serhan Yılmaz xx, Arif Şahin xx, Hayrettin Cengiz xx, Mazlum Öndil xx (Gökhan dk. 85 ?), Ferhat Canlı xx (Enver Abdullah dk. 86 ?), Tuncay Fındıkcı xxx, Metehan Andaç Özlü xx (Cenk dk. 77 x), Burak Kavlak xx

Erbaaspor: Taylan Arman xx, Murat Torun x (Hüseyin dk. 47 x), İsmail Bulut xx (Mehmet Tolunay dk. 80 ?), Ömer Kanderoğlu xx, Ali Akburç x (İsmail Baydil dk. 46 xxx), Hasan Türk xx, Berat Boz xx, Mehmet Demirözü xx, Rıdvan Gökçe xx, Serkan Doğan xx, Oğuzhan Yıldırım xx

Goller: Tuncay (dk. 42 pen.) (Elazığ Belediyespor), İsmail Baydil (dk. 67) (Erbaaspor)

Sarı Kartlar: Arif, Enver Abdullah (Elazığ Belediyespor), Ömer, Oğuzhan, Serkan (Erbaaspor) - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Oğuzhan Çakır, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
16:55 Samsunspor - Hacettepe maçının ardından
16:55 Göztepe - Yeni Malatyaspor maçının ardından
16:58 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından
16:53 BAL'daki yerel derbinin galibi Ispartaspor: 0 - 2
16:58 Ordu'da Atatürk'ü Anma Yol Koşusu gerçekleştirildi
16:47 Federasyon açıkladı! Andone'nin çapraz bağlarında yırtık
16:11 Göztepe, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı!
15:32 Ersun Yanal, Miha Zajc'ın biletini kesti!
15:09 Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
14:15 Trabzonspor, Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istiyor!
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 17:00:43