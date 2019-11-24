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TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 4 - Fatsa Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup'un 14. haftasında Elazığ Belediyespor, Fatsa Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.

24.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:05TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 4 - Fatsa Belediyespor: 1
TFF 3. Lig 2. Grup'un 14. haftasında Elazığ Belediyespor, Belediyespor'u 4-1 mağlup etti. Maça iki takım futbolcuları ve hakemler 'Öğretmenler Günü Kutlu Olsun' yazılı pankartla çıktı.

Stat: Gençlik Merkezi

Hakemler: Ozan Ergün xxx, Sedat Etik xx, Çağrı Yıldırım xx

Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Can Morgül xx, Burak Keskin xx, Arif Şahin xx (Tuncay dk. 65 x), Hayrettin Cengiz xx, Emre Bayram xxx, Mazlum Öndil xx (Cenk dk. 86 ?), Gökhan Aydaş xx (Serhan dk. 80 x), Ferhat Canlı xxx, Semih Ekmen xxx, Burak Kavlak xx

Fatsa Belediyespor: Ömürcan Çavuşoğlu xx, Rıdvan Sönmez (Ergin dk. 31 x), Hacı Şükrü Çiçek xxx, Ufuk Ayaydın xx, Mehmet Seçme xx, Muhammet Ali Yenilmez xx, Fatih Arat xx, Zihni Aydın xx (Abdullah dk. 85 ?), Mehmet Berber xx, Sergen Çelik xx (İsmail Can dk. 90 ?), Recep Yaşar xx

Goller: Ferhat (dk. 5), Semih (dk. 36 ve 90+1), Emre (dk. 81) (Elazığ Belediyespor), Hacı Şükrü (dk. 60) (Fatsa Belediyespor)

Sarı kartlar: Semih, Ferhat, Ogün (Elazığ Belediyespor), Sergen (Fatsa Belediyespor) - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Fatsa, Spor

Kaynak: İHA

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