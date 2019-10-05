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TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor FK: 0 - Turgutluspor: 3

TFF 3. Lig 2. Grup'un 6. Haftası'nda Elazığ Belediyespor FK, sahasında karşılaştığı Turgutluspor'a 3-0 mağlup oldu.

05.10.2019 16:11TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor FK: 0 - Turgutluspor: 3
TFF 3. Lig 2. Grup'un 6. Haftası'nda Elazığ Belediyespor FK, sahasında karşılaştığı Turgutluspor'a 3-0 mağlup oldu.

Stat: Gençlik Merkezi

Hakemler: Sinan Özcan xx, Mesut Hakalmaz xx, Volkan Kaan Topal xx

Elazığ Belediyespor FK: Ogün Karakaya xx, Samet Aydın xx, Burak Keskin xx, Burak Altıngök xx, Muhammet Can Öztürk xx (Gökhan dk. 76 x), Can Morgül xx, Nihat Apaydın x (Emre dk. 70 x), Tuncay Fındıkcı xx, Metehan Andaç Özlü xx, Cenk Cengiz xx (Ferhat dk. 81), Serhan Yılmaz xx

Turgutluspor: Fatih Demirlek xx, Muhammed Can xx, Samet Günhan xx, Abdülkadir Akyıldız xxx, Mithat Yaşar xx, Mustafa Yılmaz x (Ferhat dk. 46 xxx), Mehmet Kuruoğlu xx, Yiğit Yöney xx, Yasin Reis xx (Alperen dk. 88 xx), Necmi Çoban xx, Emre Keskin xx (Kadir dk. 77 x)

Gol: Abdülkadir (Dk. 49), Ferhat (Dk. 82), Alperen (Dk. 90) (Turgutluspor)

Sarı Kartlar: Burak Keskin, Burak Altıngök (Elazığ Belediyespor FK), Emre (Turgutluspor) - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Turgutluspor, Keskin, Spor

Kaynak: İHA

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