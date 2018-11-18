Tff 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 0 - Adıyaman 1954: 1

TFF
3. Lig 2. Grup'un 13. haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında karşılaştığı Adıyaman
1954'e 1-0 mağlup oldu.
Stat: Elazığ
Atatürk
Hakemler: Furkan Bakan x, Suat Fidan xx, Burak Sami Şad xx
Elaziz Belediyespor: Engin Olgun xx, Osman Bodur
xx, Burak Kavlak xx, Enver Abdullah Filiz xx, Hüseyin Ekici
xx, Nihat Apaydın x (Mustafa dk. 46 x), Cenk Cengiz
xx, Halil İbrahim Yazğılı xx, Ferhat Canlı x (Ali dk. 76 x), Furkan Yiğit xx, Serdar Karaduman x (Ertuğrul dk. 46 x)
Adıyaman 1954: Abdullah Nanim xx, Mehmet Ali Yakışık
xx, Hakan Doğru
xx, İsmail Bulut
xx (Hamza dk. 67 x), Önder Akdağ
xx, Eşref Koçak
xx, Ahmet Tuna
Akıl xx, Semih Oğuz x (Furkan dk. 55 x), Muhammed Emel xx, Baran Basut xxx (Bahtiyar dk. 86 ?), Emre Adiloğlu xx
Gol: Baran (dk. 60) (Adıyaman 1954)
Sarı kartlar: Furkan, Nihat, Mustafa, Enver Abdullah, Cenk (Elaziz Belediyespor), İsmail (Adıyaman 1954) - ELAZIĞ
Mustafa Kemal Atatürk,Elazığ,Türkiye Futbol Federasyonu,Adıyaman
18 Kasım 2018 Pazar 15:56