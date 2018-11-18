18 Kasım 2018, 15:56
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Tff 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 0 - Adıyaman 1954: 1

Tff 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 0 - Adıyaman 1954: 1

TFF 3. Lig 2. Grup’un 13. haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında karşılaştığı Adıyaman 1954’e 1-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 13. haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında karşılaştığı Adıyaman 1954'e 1-0 mağlup oldu.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Furkan Bakan x, Suat Fidan xx, Burak Sami Şad xx

Elaziz Belediyespor: Engin Olgun xx, Osman Bodur xx, Burak Kavlak xx, Enver Abdullah Filiz xx, Hüseyin Ekici xx, Nihat Apaydın x (Mustafa dk. 46 x), Cenk Cengiz xx, Halil İbrahim Yazğılı xx, Ferhat Canlı x (Ali dk. 76 x), Furkan Yiğit xx, Serdar Karaduman x (Ertuğrul dk. 46 x)

Adıyaman 1954: Abdullah Nanim xx, Mehmet Ali Yakışık xx, Hakan Doğru xx, İsmail Bulut xx (Hamza dk. 67 x), Önder Akdağ xx, Eşref Koçak xx, Ahmet Tuna Akıl xx, Semih Oğuz x (Furkan dk. 55 x), Muhammed Emel xx, Baran Basut xxx (Bahtiyar dk. 86 ?), Emre Adiloğlu xx

Gol: Baran (dk. 60) (Adıyaman 1954)

Sarı kartlar: Furkan, Nihat, Mustafa, Enver Abdullah, Cenk (Elaziz Belediyespor), İsmail (Adıyaman 1954) - ELAZIĞ Mustafa Kemal Atatürk,Elazığ,Türkiye Futbol Federasyonu,Adıyaman
18 Kasım 2018 Pazar 15:56



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